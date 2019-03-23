Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu kimdir? Ahmet Sami Kutlu kaç yaşında?

Kütahya Belediye başkan olmak için 31 Mart 2019’da AK Parti adayı olarak seçimlere girecek Ahmet Sami Kutlu, şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Ahmet Sami Kutlu kimdir?

AHMET SAMİ KUTLU KİMDİR?

Avukatlık yapan Ahmet Sami Kutlu, Birlik Vakfı'nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığının yanı sıra AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevi yürütmekte. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Sami Kutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Sami Kutlu, AK Parti’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Avukatlık mesleğini icra eden Kutlu, bir dönem Kütahya Barosunda başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 Kütahya doğumludur. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yedek subay olarak vatani görevini tamamlamadıktan sonra 1994 yılından beri Kütahya'da serbest avukatlık yapmaktadır. Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneğinde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevine devam etmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti'den Belediye Meclis üyeliği yaptı.