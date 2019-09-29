Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi. İran uyruklu 2´si çocuk, 3´ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19´u çocuk, 6´sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.

Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim eildi.

ÇANAKKALE, (DHA)