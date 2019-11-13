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LÖSEV’den Sağlık Bakanı’na: Yanıtı lösemili ailelerin vereceğine inanıyoruz

Türkiye'deki lösemi hastalarının en büyük umutlarından biri olan LÖSEV'in vatandaşlardan aldığı bağışlarla kurduğu LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin ruhsat sorunuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına kurum tarafından yanıt verildi.

Sozcu.com.tr
18:56 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM komisyonunda ifade ettiği “Hastalardan asla fark almayacak, kamu hastanesi gibi çalışacaksınız” sözlerine LÖSEV’den yanıt geldi.

“20 SENEDİR TEK BİR KURUŞ ALINMADI”

LÖSEV’den yapılan açıklamada, “Şunun altını önemle çizmek isteriz ki; LÖSEV 20 tam senedir tek bir lösemili çocuk hastadan tek bir kuruş para – fark almamıştır. Bırakın para almayı tüm çocuklara maddi, et, giysi, gıda ve kırtasiye vb. yardımları yaparak onları hayata bağlamıştır.

Özel bazı hastane ve üniversitelerin de sahibi olan Sayın Koca’ya gerekli yanıtlar bu çözümsüzlüğün gerçek mağduru ve tarafı olan LÖSEMİLİ AİLELER tarafından verileceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: 19:20 13.11.2019
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