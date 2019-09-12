Maaşlarını alamayan işçiler belediye binası önünde toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan taşeron işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek belediyeye gitti. İşçiler ve taşeron şirket temsilcileri Başkan Mustafa Demir ile görüşmek istedi ancak başkan şehir dışında olduğu için görüşme gerçekleşemedi.

“4 AYDIR EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

3 firmada çalışan 150’ye yakın işçi, 4 aydır evlerine ekmek gotüremediklerini öne sürerek, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın önünde toplandı. Belediye yetkilileri, bu şekilde bir işlem yapılamayacağını belirterek, işçilerden ve şirket temsilcilerinden yazılı şekilde dilekçe ile belediyeye başvurmalarını istedi. Bunu üzerine işçiler ve firma temsilcileri, yazılı dilekçe ile Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na dilekçe vererek paralarını istedi.

TAŞERON ŞİRKET SÜRECİ TAKİP EDECEK

Belediyenin kendilerini mağdur ettiğini dile getiren işçiler, “Asgari ücretle çalışıyoruz, 4 aydır maaş alamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Yeter artık böyle birşey olmaz” dedi. Taşeron şirket temsilcileri de dilekçe verdiklerini ve süreci takip edeceklerini söyleyerek, gerekirse dava açacaklarını belirtti.