Maduro’nun elçisi konuştu: Türkiye ile düşmanımız ortak

Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) düzenlenen bir konferansa katıldı. Venezuela’da Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “Geçici devlet başkanı” ilan etmesini değerlendiren Büyükelçi, bunun ‘'Yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü'' olduğunu söyledi.

Bracho, “Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bugün yaşananlar, saldırgan yaptırımların halka ve devlet başkanına karşı bir üst aşamasıdır, bir savaş ilan edilmiştir'' dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bracho, “Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk tarihi bizim için çok önemli. Düşman ortak. Biz birçok ülkenin dostumuz olduğunu düşünüyorduk, gerçek dostları ise yeni farkediyoruz. Türkiye’den öğrenecek daha çok şeyimiz var” açıklaması yaptı.