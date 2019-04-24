Magandalar ‘fotokapan’la yakalanacak!

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden, Eskişehir’de ormanlık alanlara çöp dökme haberleri üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler söz konusu alanı temizletti ve faillerin yakalanması için de bir dizi önlem aldı.

“FOTO KAPANLARLA YAKALANACAKLAR”

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, herkesin yüreğini sızlatan gelişi güzel çöp dökülmesi olaylarının bir türlü önüne geçilemediğine vurgu yaparak “Olayın birçok kurumu ilgilendiren yönleri var. Kamu kurumları ile işbirliği yaparak suçluları tespit etmeye çalışacağız. Koruma ekiplerimize gece kontrolleri yaptıracağız. Ayrıca yaban hayvanlarını izlemede kullandığımız fotokapanlardan kuracağız. Polis ve Jandarma teşkilatımızda mobese kameraları vasıtası ile çöp dökenleri izlemeye alacak” dedi.

“BELEDİYELERE DE GÖREV DÜŞÜYOR”

Orman ile karayolu arasına derin çukur veya tümsekler yapılarak araçların girişinin engelleneceğini belirten Temel, “Dökülen çöpleri incelediğimizde daha çok ev tadilatlarından çıkan inşaat atıkları ve eski eşyalar olduğunu gördük. Tabi burada belediyelerimize de görev düşüyor. Biz bir fidanın dalı kırılmasın diye uğraşırken ormanlık alanlara çöp dökmek bize ve halkımıza ihanettir” dedi.

Temel, çöpler temizlendikten sonra yoğun çöp dökülen alanlara toprak işlemesi yapılarak fidan dikileceğini söyledi.