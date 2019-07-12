Trafik magandaları hakkında jet hızıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Pendik'te, 6 Tammuz günü Yunus Emre Bahçıvan'ın kullandığı ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın da içinde bulunduğu aracın önünü keserek, aracın dikiz aynasını kıran ve camlarını kırmaya çalışan baklava zincirleri sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında jet hızıyla hazırlan iddianame kabul edildi.

20'ŞER YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler tutuklandıktan 1 gün sonra hazırlanan iddianamede, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istenmişti.

30 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, jet hızıyla hazırlanan iddianameyi 3 gün sonra kabul ederek, duruşma tarihi verdi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu bulunan Hasan Sel ve Hüseyin Sel 30 Temmuz günü hakim karşısına çıkacak.