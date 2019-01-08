Malatya ve Tunceli’de 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Malatya ve Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Pazartesi günü beklenen kar yağışı öğrencilerin gözünü Malatya ve Tunceli valiliklerinden yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki yarın okullar tatil mi?

Malatya ve Tunceli’de bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini biraz daha arttırması bekleniyor. Okula gidecek olanlar 9 Ocak Pazartesi için yapılacak kar tatili açıklamasını bekliyor. Tunceli ve Malatya’da yarın okullar tatil mi merak edenler için resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

MALATYA’DA KAR YOĞUNLUĞUNU ARTTIRDI

Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Öte yandan Malatya'yı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Malatya’da yer yer etkili olacağını belirtti.