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Lise öğrencisine cinsel istismar! Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, lise öğrencisi F.P.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş.K. (17) tutuklandı, E.Y. (17) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıratıldı.

21:17 -
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Lise öğrencisine cinsel istismar! Tutuklandı

Kula ilçesinde oturan lise öğrencisi F.P., ailesine, aynı okuldaki A.Ş.K. ve E.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.P.’nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, A.Ş.K. ve E.Y.’den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından A.Ş.K. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

Emniyet Manisa Polis
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