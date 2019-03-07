Mansur Yavaş’tan Ankara için yeni projeler!

NTV’de Funda Görey’in sorularını cevaplayan Mansur Yavaş, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti’ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipule edebileceğim anketler değil. Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. “Mansur Yavaş Ankara’da kazanacak” diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim.”

“Ben kirli siyaset yapmayacağım” diyen Mansur Yavaş, “Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter’da yazmış, ‘Babam Cumhur, ben Millet İttifakı’na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?’ ne gerek var şimdi?” dedi.

Yavaş açıklamasında, “Ankara’nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek” dedi.

Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş açıklamasında, “Ben Ankara’da bu halkı zengin etmek için, işsizliği azaltmak için neler yapabilirim? Üretimi artıracağız, nasıl artıracağız? Fuar alanı başlandı ama bitirilmedi. Amacım bitirmek, sanayicinin iş adamının esnafın yatırımını sergilemesini sağlamak. İkincisi organize sanayilerin hepsine gittim, hepsinin kendine göre problemleri var. Destek olmak, ulaşımı kolaylaştırmak lazım. Diyorlar ki, “Organize sanayiler tüzel kişi, yardım edemezsin.” Soruşturma açsınlar, hayır, ben organize sanayilerin ne ihtiyacı varsa karşılayacağım” dedi.

Projelerini tek tek anlatan Mansur Yavaş, “Köylerde üretimi teşvik edeceğiz, hepsine güneş enerjisi takıyoruz. Köyde yaşayın masraf etmeyin, isteğimiz tek şey var, biz size hayvan vereceğiz, teşvik edeceğiz, üretin” ifadelerini kullandı

“Sadece havaalanı değil, yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir proje, 60 kilometrelik metroyu bitireceğiz” diyen Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

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