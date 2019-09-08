Mansur Yavaş’tan EYT’lilere prim sözü

Yavaş alandaki konuşmasında şunları kaydetti:

“Sadece Meclis’i beklemek yerine EYT’lilerin herhangi bir talepleri olursa yardım yapmak boynumuzun borcudur demiştik. Ama anlışalmaz bir şekilde hala bize soruyorlar ‘EYT’lilerin işleri ne olacak diye.’ EYT’lilerin haklı mücadelesini desteklerken inşallah bir an önce TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın Ankara’da yaptığı mitingde Mansur Yavaş genel sağlık sigortası primlerini yatırma sözü verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Ne erken emeklilik istiyoruz ne de bütçeye yük getiriyoruz. 38 yaşında da hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnip, alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” dedi.

Mitinge İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral da katıldı.