Karacabey ve Orhangazi’den sonra İznik’in Boyalıca köyünde karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e köylü kadınların ilgisi büyük oldu. El emeği göz nuru işledikleri al yazmalarını çıkarıp Akşener’in boynuna astılar. Köylü kadınlarının alkış yağmuruna tuttuğu Akşener, “31 Mart günü beyefendinin kulağını çekin. Anne terliği atın anne terliği” dedi.

Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek, “İznik çinisi hakkettiği yerde mi. Hani dünya markası yapacaktın. Zeytini satabildiniz mi? 5 liraya mal ettiniz, 2 liraya satmıyorsunuz. Depolar da eliniz de kaldı. Zeytini nereden alıyor; Tunus’tan, Afrin’den ithal ediyor. Zeytin yağı keza öyle. İhanet ediyorsun ihanet. 3600 ne oldu. Yalandan kim ölmüş. Hani 24 haziranda uçacaktınız. Ne oldu? Sonuçta 500 milyonluk uçaklar, kapanan fabrikalar. Bugün bakıyorum da o kulak çekilecek artık. O kulağı çektiğiniz de önce damat gider. Bu iş kesinleşti. Beni mahkemeye verecek miş. Hapse attıracakmış. Vız gelir tırıs gider. Bursa kararını vermiş bu iş bitmiş. Martın sonu hem bahar hem bayram olacak” dedi.