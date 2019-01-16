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Meclis, çalışmalarına 2 hafta ara verecek

TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat’a kadar ara verecek.

android-time 18:48
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Meclis, çalışmalarına 2 hafta ara verecek
TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat’a kadar ara verecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; Genel Kurul'da devam eden 69 maddelik çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması planlanıyor. Yarınki oturumda ise 2 ayrı kanun teklifi görüşülecek.

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Tekliflerin yarın ya da cuma günü tamamlanması öngörülüyor. Teklif görüşmelerinin en geç cuma günü bitirilmesi planlanıyor.

Tekliflerin yasalaşmasının ardından, Meclis çalışmalarına 5 Şubat Salı gününe kadar ara verecek. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:4916.01.2019
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