Meclis’te gergin anlar

Tartışma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaşandı. HDP'li Pekgözegü, evinde şüpheli ölüm yaşanan Ünal'ın aynı zamanda komisyonda divan üyesi olmasından üzüntü duyduğunu belirterek Bakan Zehra Selçuk'a, “AKP milletvekilinin evinde ölü bulunan Kadirova o evde sigortalı mıydı? Bu konuda soru önergesi de verdim ancak yanıt alamadım” dedi.

ŞİZOFRENİK BELİRTİ

Bu sırada toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın yanına gelen Şirin Ünal, Elvan'ın yerine divan başkanlığı koltuğuna oturarak ‘'Sayın milletvekilini kişilik haklarıma saldırdığı için kınıyorum. Beni ve ailemi küçük düşürmüştür. Biz savcılığa ifademizi verdik, konu artık yargıda. Rahmet diliyorum, olay tamamen intihar. Şizofrenlik belirtileri vardı. Savcılığımızın vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

Ünal daha sonra Pekgözegü'ye dönerek, “Allah inşallah bu tür acı duyguları size de yaşatsın” dedi. Bu sözler muhalefet sıralarında büyük tepkilere yol açtı. “Nasıl böyle beddua edersiniz, çok ayıp” diye bağıran vekillerle Ünal arasındaki tartışmaların uzaması üzerine Ünal, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından tartışma sona erdi.