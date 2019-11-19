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Meclis’te gergin anlar

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde şüpheli şekilde ölen 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın sigortalı olup olmadığına yönelik soru soran HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü’ye, “Allah size de böyle bir acı yaşatsın” dedi. Ünal’ın bu sözlerine muhalefetten sert tepki geldi, tartışmaların büyümesi üzerine oturumu yöneten Şirin Ünal toplantıya 5 dakika ara verdi.

Erdoğan SÜZER
14:55 -
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Meclis’te gergin anlar

Tartışma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaşandı. HDP'li Pekgözegü, evinde şüpheli ölüm yaşanan Ünal'ın aynı zamanda komisyonda divan üyesi olmasından üzüntü duyduğunu belirterek Bakan Zehra Selçuk'a, “AKP milletvekilinin evinde ölü bulunan Kadirova o evde sigortalı mıydı? Bu konuda soru önergesi de verdim ancak yanıt alamadım” dedi.

ŞİZOFRENİK BELİRTİ

Bu sırada toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın yanına gelen Şirin Ünal, Elvan'ın yerine divan başkanlığı koltuğuna oturarak ‘'Sayın milletvekilini kişilik haklarıma saldırdığı için kınıyorum. Beni ve ailemi küçük düşürmüştür. Biz savcılığa ifademizi verdik, konu artık yargıda. Rahmet diliyorum, olay tamamen intihar. Şizofrenlik belirtileri vardı. Savcılığımızın vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

Ünal daha sonra Pekgözegü'ye dönerek, “Allah inşallah bu tür acı duyguları size de yaşatsın” dedi. Bu sözler muhalefet sıralarında büyük tepkilere yol açtı. “Nasıl böyle beddua edersiniz, çok ayıp” diye bağıran vekillerle Ünal arasındaki tartışmaların uzaması üzerine Ünal, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından tartışma sona erdi.

aile AKP HDP intihar istanbul izmir Lütfi Elvan Meclis Ölüm Şirin Ünal
Son güncelleme: 15:11 19.11.2019
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