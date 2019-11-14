Meclis’te ‘kayyum’ tartışması!

Genel Kurulda, yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, “Size göre Kürtler ve kadınlar yönetemez. Ne Kürtleri ne de kadınları yok edebilirsiniz. Sizin sorununuz, ‘Bizden başka kimse yönetemez.’ politikasıdır. Gurur duyulması gereken eş başkanlık sistemi mevcut iktidar tarafından illegalize edilmek isteniyor” diye konuştu. Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Türkiye’de Türk-Kürt çatışması varmış gibi konuşmaların yapılması dikkat çekicidir. Bu, sistematik bir propaganda çalışmasıdır” dedi.

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“KABUL ETMİYORUZ”

Bülbül, kayyum atanan HDP’li belediyelere ilişkin, “Belediyelerde partililerinizin başına gelenleri herkes çok iyi biliyor. Sizler PKK’lıların anıt mezarlarını, adeta şehitliklerini yapmaya çalıştınız. Birçok masum insanın canına kıyanları kutsadınız, başınızın tepesine koydunuz. Şu an o muamelelerinizin bedelini ödüyorsunuz. PKK’lıların karşısında hazır ola geçenlerin haksızlığa uğruyormuş gibi konuşmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYYUMLARLA İLGİLİ KONUŞTU

Kayyumların yaptığı birtakım hatalar varsa hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini söyleyen Bülbül, “Bu noktada gereken muamele neyse, yargı ve idari olarak da gereken neyse sonuna kadar yapılmalıdır. Bu noktada en ufak bir tereddüt yoktur ama o belediyelerin önceki halini de cümle alem, bu memleket biliyor. Bu belediyelerde PKK’ya nasıl yardım, yataklık yapıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Devleti ve Türk milletini kandıramazsınız” değerlendirmesini yaptı.

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKI GASP EDİLDİ”

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “İnsanların iradelerinin yok sayılması ve gasbedilmesi, açıkça çalınması için planlanmış bir darbeden söz ediyoruz. Bunun nesini savunuyorsunuz?” diye sordu. İnsanların seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini ileri süren Oluç, “Biz bunu konuştuğumuz zaman niye böyle celalleniyorsunuz? Çünkü bunu savunamıyorsunuz. Bunun savunulacak bir yanı yok. Bu yüzden ‘hukuka, demokratik teamüllere, uluslararası demokratik sözleşmelere uygun davranılsın’ diyoruz. Bunu da söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, milletvekillerini uyararak görüşmelere devam edilmesini istedi. MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi. AA