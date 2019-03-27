Mersin’de seçim öncesi çirkin provokasyon!

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Mersin genelinde HDP broşürlerini yollara atıp, park eden araçların da camlarına bıraktılar. Söz konusu afişlerin önceki gün Antalya’da dağıtılan ve üzerinde sözde Kürdistan haritasının bulunduğu HDP tarafından hazırlandığı izlenimi verilen afişler olduğu öğrenildi.

AFİŞLER DE PARÇALANDI

Öte yandan Mersin CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ile Yenişehir İlçe adayı Abdullah Özyiğit'in, pankart ve afişleri de parçalandı. Parçalanan afişlerin üzerine boya ile PKK kelimesinni eklendiği görüldü.

“FAİLLERİ BULUNSUN”

Yaşananları ‘büyük bir provokasyon” olarak nitelendiren CHP Mersin İl Başkanı Avukat Adil Aktay, başta Mersin Valisi Ali İhsan Su ve ilgili mercilere başvurarak, olay faillerinin seçim öncesi bulunmasını istedi. Mersin'de yaşananları, seçmen iradesini etkilemek isteyen karanlık güçlerin sahneledikleri oyunlar olarak nitelendiren CHP İl Başkanı Avukat Adil Aktay şunları söyledi: “İlçelerdeki bildiri dağıtımı konusunda gecenin ilerleyen saatlerinde haberimiz oldu. Bunun üzerine derhal tespit ve araştırma başlattık. Yaptığımız araştırmada HDP tarafından dağıtıldığı izlenimi verilen broşürler, aynı saatlerde Tarsus hariç il merkezi ve tüm ilçelere dağıtılmış. Sabah saatlerinde ise adaylarımızın pankartların üzerine PKK yazılarının yazılıp parçalandığını belirledik. Bu durum, kentte seçim öncesi önemli bir provokasyondur. Konu ile ilgili görüştüğüm Valimize de, olayların faillerinin seçim öncesi bulunmasını talep ettim. Kenttin her yerinde MOBESE var. İyi bir araştırma yapılırsa bu karanlık eller mutlaka yakalanır. Ayrıca, tüm ilçelerde ki başkanlarımız da Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet dilekçeleri verdiler. Bu tür provokasyonlar kimsenin işine yaramaz. Bu olay, çok tehlikeli bir oyundur. Şu anda ülkede ekonomik kriz var, kimse bu tür oyunlardan etkilenmez. Bu tür hareketler oylarımızı patlatır.”