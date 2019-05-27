Mersin’de traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı

Kaza, Aşağı Köselerli Mahallesi Kalecik mevkiinde meydana geldi. Bayram Ali Yılmaz'ın kullandığı 33 UK 178 plakalı kayısı yüklü traktör yokuş çıktığı sırada, vitesin küçültme sırasında geri doğru kaçtı. Yokuş aşağıya giden traktörün devrilmesiyle traktördeki 9 kişi çevreye savruldu.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Can pazarının yaşandığı kazada, traktör altında kalan 7 yaşındaki Kağan Keskin olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Adem Yılmaz, babası Bayram Ali Yılmaz, Safiye Yılmaz, Havva Yılmaz, Hamza Yılmaz, Ali Keskin, İbrahim Keskin ve Ayşe Keskin, olay yerine ulaşan ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada traktör hurdaya dönerken, bahçeden toplanan yeni mahsul kayısı ise yerlere döküldü.