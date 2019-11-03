Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: “Pastırma yazı” geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Halk arasında “pastırma yazı” olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

SABAHA KARŞI SOĞUKLARA DİKKAT

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler” anlamına gelen ve “pastırma sıcaklıkları” olarak da ifade edilen “pastırma yazı”nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.

Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Toros, ülke genelinin yarından itibaren yüksek basıncın etkisi altına gireceğini ifade ederek, “Türkiye genelinde 12 Kasım’a kadar devam edecek pastırma yazında, sıcaklıklar İstanbul’da gündüzleri 23-24 dereceye kadar çıkarken, gece ise 10-16 derece arasında seyredecek. Ülke genelinde de sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi dışında 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek basıncın hakim olmasıyla gündüzleri sıcak olurken geceleri ayaz yaşanacak. Sabaha karşı ciddi soğuklar oluşabilir.” dedi.

PUSLU HAVA GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRECEK

Prof. Dr. Hüseyin Toros, takvim yapraklarında genellikle 11 Kasım’da “Mevsimsiz Sıcaklar, Pastırma Yazı” ibaresi şeklinde yer alan bu dönemin, gündüzleri güneşli ve geceleri ayaz olması sebebiyle pastırma yapımına uygun olduğu için bu isimle anıldığını anlattı.

Geceleri etkili olan ayazın etlerin daha çabuk kurumasına yol açtığı için genellikle “pastırma ayazı” tabirinin de kullanıldığını belirten Toros, çöl bölgesinden sıcak hava geldiği için bazı yerlerde sabah saatlerinde havanın puslu olabileceğini, bunun da görüş mesafesini düşüreceği için sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.