Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat! Kar, yağmur, fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, K. Maraş’ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur, K. Maraş’ın kuzey ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Mersin’in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sivas ve Niğde çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu,sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.