Meteoroloji’den don ve buzlanma uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, oava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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