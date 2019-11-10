Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a ve o illere sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ÇORUM 2°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -5°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık