Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a ve o illere sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇORUM 2°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık