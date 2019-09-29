Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Yurtta hava durumu

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.
AĞRI 4°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık