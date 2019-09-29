Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Yurtta hava durumu

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

AĞRI 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 3°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık