Meteoroloji’den yağış uyarısı! İstanbul’a ne zaman yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün birçok il için yağış uyarısında bulundu. Ayrıca İstanbul’da çarşamba başlayacak yağışlar cuma günü etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya’nın güney çevreleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ ÇARŞAMBA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede; İstanbul’da çarşamba başlayacak yağışlar cuma günü etkisini arttırması bekleniyor.