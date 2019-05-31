Metin Feyzioğlu o görüntüler için konuştu: Devlette küslük olmaz | Son dakika haberi

Habertürk’teki Kübra Par’la Açık Ve Net programına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlar için yeşil pasaport uygulamasına geçileceğini açıklamasının ardından bu açıklamayı alkışlamıştı. Feyzioğlu’nun bu alkışı özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDE VERDİ”

Feyzioğlu o görüntüler için yaptığı açıklamada, “Zaten yeşil pasaporta sahip biri olarak söyliyim bunu. Meslektaşları adına çok sevinen bir başkan gördüm orada. Her baro başkanının vaadiydi. Meslektaşlarımızın büyük sıkıntısı. Hepsinden önemlisi hakim, savcı ve avukatın hepsinin eşit olduğunu söylüyoruz ama ayrımcılık yapıyoruz. Çocuk gibi sevinmemin sebebi ben gerçek bir insanım insanlar belki çok plastik tipte insanlara alışmışlar… Bir cümle sonra Cumhurbaşkanı stajer avukatlarla ilgili müjde verdi. Bugün Türkiye’de 25 bin stajerin yarısıdan fazlası aç. Para alamıyor. Ben buna neden sevinmeyeyim” dedi.

“DEVLETTE KÜSLÜK OLMAZ”

Erdoğan ile arasının geçmişte kötü olduğu hatırlatılan Feyzioğlu şunları söyledi;

“Devlette küslük olmaz. Ben yargının en üst üç temsilcisinden biriyim. Hiç kimse ben on sene önceki yirmi sene önceki haldeyim diyemez. Herkes öğrenmiştir. Ben de öğrenmişimdir. Sayın Cumhurbaşkanı da öğrenmiştir. Bu belge siyasi parti belgesi değil”