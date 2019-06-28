İstanbulluların çilesi!

Avrupa kentleri içinde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu dördüncü kent olan İstanbul’da istatistiklere göre vatandaşlar günün 3 saatini saatini trafikte geçiriyor. Trafiğin her geçen gün içinden çıkılmaz bir hâl aldığı mega kentte alınan önlemler, açılan 3. köprü, Avrasya Tüneli gibi yeni güzergâhlara ve yeni toplu taşıma hatlarına rağmen çözüm bir türlü bulunamıyor. Bu sıkıntılara bir de kapanan yollar eklenince de çile tam bir kabusa dönüyor. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ulaşımın bakım çalışması nedeniyle 2 şeride düşmesi vatandaşı canından bezdirdi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. FSM Köprüsü’nde dün başlayan asfalt yenileme çalışması trafiği olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğin ters yönde, ikişer şerit halinde verilmesi yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.