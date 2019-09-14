Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam alemi yılın belli günlerinde hicri tarihlere göre kandilleri kutluyor. Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinci’ye bağlayan gece kutlanacak. Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım’da idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

“Mevlid-i Nebi” olarak da anılan ve Türkiye’de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam’ın mesajlarını sunan son peygamber Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır’da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil’atler) giydirildi ve hediyeler verildi.