MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü kimdir?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında rakiplerini geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan isim Cumhur İttifakı adayı olarak MHP’den seçime giren Hüseyin Sözlü oldu. Peki Hüseyin Sözlü kimdir? Ziraat fakültesi mezunu olan Sözlü, 1999’dan 2013'e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı’na seçildi. İşte Hüseyin Sözlü hakkında bilinmeyenler…

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

1999’dan 2013'e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Bunun yanı sıra Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığ görevini yürütmektedir.

Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde yolsuzluk yaptığı ve yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, “edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak” suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.