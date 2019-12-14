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MHP’den sert açıklama

MHP'li Edip Semih Yalçın, Türkiye'de eski kirli defterlerin açıldığını savunarak ‘’MHP, tehditlere karşı devletin elini güçlendirmek için millî mutabakat zemini oluşması yönünde çaba sarf etmiştir” dedi. Yalçın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘Cambaz oynatıcısı’, Ahmet Davutoğlu’na da ‘’Yalancı pehlivan” dedi.

14:55 -
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MHP’den sert açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada ‘'Küresel sermayenin birbirinden kötü, üçüncü, hatta beşinci sınıf kopyaları ve versiyonları birer birer sahaya sürülmeye başlamıştır'' dedi ve şunları söyledi:

*AK Parti'de bir bölen güruhundan Ali Babacan'ın arkasındaki cambaz oynatıcısı Abdullah Gül çözüm adı altında çözülme süreci başlatılmıştır.

*MHP'nin tavizsiz politikalarının da katkısıyla bu kirli süreç başarısızlığa uğratılmıştır.

*Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, maşalar, taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.

*Kendilerinde gelecek vehmeden yalancı pehlivanlar yapraktan kispetler giymeye başlamıştır.

*Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde savrulacaktır.

*Halkımız geçmişte de serseri rüzgârların savurduğu yaprakları faraşa doldurup çöpe atmıştır.

Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu AK Parti Ali Babacan Cumhurbaşkanı Edip Semih Yalçın Gül MHP Türkiye
Son güncelleme: 15:03 14.12.2019
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