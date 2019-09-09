Son dakika.. MHP’li başkan akaryakıttan tasarruf etti borç ödedi

Çankırı Belediye Başkanlığını 2004 – 2018 yılları arasında AKP'li İrfan Dinç yapmış, Dinç'in 2018 yılında milletvekili olmak için istifa etmesinin ardından AKP'li Hüseyin Boz göreve gelmişti. 31 Mart seçimlerinde MHP'li İsmail Hakkı Esen Çankırı'nın yeni belediye başkanı seçilmişti. Başkan Esen, belediyenin 62 milyon 104 bin lira olan borcunun 5 milyon 751 bin 673 liralık kısmını ödediklerini açıklayarak, belediyenin son mali durumu hakkında bilgi verdi.

“GEREKSİZ HARCAMA VE İSRAFLARIN ÖNÜNE GEÇTİK”

Başkan Esen, belediyede ‘Ben yaptım oldu' mantığını tamamen yerle bir edip bütüncül bir belediyecilik anlayışıyla ortak akıl ve kararla istişare kültürünü geliştirdiklerini belirterek, “Gereksiz harcama ve israfların önüne geçip belediyemizin öz kaynaklarını daha verimli kullanma gayretinde olduk” diye konuştu.

BELEDİYE KARA GEÇTİ

MHP'li başkan Esen, “Personel maaşını ödemek için bankadan kredi alan bir yönetimden devraldığımız belediyeyi, şükürler olsun ki, kısa sürede icraat yapan ve borçlarını ödeyen bir belediye konumuna getirdik. Genel hesapta geçmiş dönemden kalan borçlardan 5 milyon 751 bin 673 TL borcu ödedik” dedi.



BELEDİYEDEKİ ARAÇLARDA AKARYAKIT TASARRUFU

Belediyede her birimde tasarruf yapıldığını dile getiren Başkan Esen, “Uygulamaya koyduğumuz araç havuz sistemi ile belediye araçlarının kullandığı akaryakıttaki tasarruf oranı geçmiş dönemle kıyaslandığında % 23 oranındadır. Yine uygulanan tasarruflar sayesinde Kültür ve Sosyal İşler ile Özel Kalem Müdürlüğü'nde gelişi güzel harcama ve malzeme alımlarının önüne geçilmiştir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler oluşturulan satın alma birimi aracılığı ile yapılmaktadır. Mal ve malzeme alımdaki kar oranı da geçmiş döneme nazaran % 18 ile % 25 arasındadır” ifadelerini kullandı.

HİZMETTE AKSAMA OLMADI VERİMLİLİK ARTTI

Alınan tasarruf tedbirlerine karşın hizmetlerde herhangi bir aksama olmadığını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Esen, şunları kaydetti; “Göreve geldiğimizden bu yana ekiplerimiz; 4 bin 772 m² kaldırım parke imalatı, 3 bin 600 m² yol parke imalatı, 4 bin 900 m² bordür imalatı, bin 150 m2 engelli taşı, 8 bin 100 ton sıcak asfalt, 72 bin 500 m² sathi kaplama, 930 m² kalıp imalatı yapmış, ayrıca yeni yerleşim alanları için 2 bin 720 m yeni yol açmıştır. Su tüketiminde % 57 kayıp kaçak oranımızı beş yıllık süreçte % 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz ki bu oran aynı zamanda yerel bir hedefin dışında milli bir hedeftir. Bu anlamda içme suyundaki kayıpların belirlenmesi için öncelikle belediye tesisleri, park ve bahçeler ile ilimizdeki ibadethanelere su sayaçları taktık. Kayıplarla mücadele çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.



BELEDİYEYE T.C. İBARESİNİ EKLETMİŞTİ

Çankırı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan MHP'li İsmail Hakkı Esen, mazbatayı aldığı gün Belediyenin girişine “Rüşvet alan da veren de melûndur” hadis-i şerifi astırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Esen, vatandaşların belediyede ilk başvuru birimi olan Beyaz Masa’nın ismini de Hilal Masa olarak değiştirmiş, belediye hizmet binası giriş kapısında yazan Belediye Sarayı yazısını kaldırtarak T.C. Çankırı Belediyesi tabelasını astırtmıştı.