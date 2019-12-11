MHP’li Enginyurt: Mafya babası kullanıyor, biz neden kullanmayalım

MHP’li Enginyurt, TBMM’de torba yasaya eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin DHA’ya açıklamada bulundu. Enginyurt, milletvekillerinin 20 yıldır çakar kullanma hakkına sahip olduğunu, bunun TBMM İç Tüzüğünün 5'inci maddesinde yer aldığını anımsattı. Milletvekillerinin bir çoğunun hakkı olmasına rağmen çakar kullanmadığını kaydeden Enginyurt, “Halbuki müdürlerden daire başkanlarına, özel kalem müdürlerinden iletişim daire başkanlarına, YÖK’ten savcıya valiye herkes çakar kullanıyor. Ama sadece milletvekilleri suçlanır oldu. ‘Niye kullanıyorlar’ diye vekillere saldırı başladı. Bu doğru bir şey değil” dedi.

“Eğer bu ülkede milletvekili bu şekilde harcanacaksa milletvekili seçmeye gerek yok artık” diyen MHP’li Enginyurt, ” Milletvekili cenazeye koşuyor, sünnete gidiyor, halkın derdiyle ilgileniyor. Bazen bir davetten bir davete 1 saat gibi kısa sürede ulaşması gerekiyor. Bu insan ‘aracında çakar var’ diye gündeme geliyor. Memlekette mafya babaları çakarlı araç kullanıyor. Korumaları var. Adam mafya babası, ne işi var çakarın onda? Milletvekillerine karşı bir hareket başlatıldığını düşünüyorum. Bilinçli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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‘CHP’YE TAVSİYEM ÇAKARLARINI İADE ETSİNLER’

MHP’li Enginyurt, istemeyen milletvekilinin aracında çakar kullanmaması gerektiğini kaydederek, “CHP’li milletvekillerinin arabasına çakar var mı yok mu ona bakın. İstemiyor, samimiyse kullanmasın, taktırmasın. Lafla olmuyor bu iş. Cumhur İttifakını karalamaktan başka iş yapılmıyor. Fırsat bulunmuş güya. Ama yeni bir hak yok ortada. 20 yıldır kullanılan bir hak var. CHP’ye de tavsiyem şudur; hemen çakarlarını iade etsinler, genel başkanları da dahil olmak üzere” diye konuştu. DHA