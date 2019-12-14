Milli Piyango biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bileti fiyatları…

Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. MPİ tarafından belirlenen fiyatlarla yılbaşı biletleri geçtiğimiz hafta bayilerdeki yerini aldı. 31 Aralık 2019'da yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

SAHTE BİLETE DİKKAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

“Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli.”

Palandöken, “korsan” diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.