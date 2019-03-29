Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? MPİ sıralı tam liste saat kaçta yayınlanacak?

Milli Piyango sorgulama sayfasına ulaşmak isteyen vatandaşlar talih kuşunun kendi kafasına konup konmadığını merak ediyor. Şansını deneyerek biletini alan vatandaşlar MPİ sorgulama ekranı aracılığı ile sıralı tam listeye ulaşarak sonuçları öğrenebilecek. Peki Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? MPİ sıralı tam liste yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 MART 2019

29 Mart MPİ sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te gerçekleştirilmesi beklenen çekilişin ardından Milli Piyango sıralı tam liste haberimizin içerisinde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango sonuçları aşağıdaki link üzerinden biletteki numaralar girilerek sorgulanabilir. Milli Piyango sonuçlarına göre çıkan ikramiye biletin durumuna göre hesaplanacak. Örneği 100 TL ikramiye çıkan bir bilet, tam bilet ise 100 TL, yarım bilet ise 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL alacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA LİNKİ

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİNİ ALMAYAN NELER KAYBETTİ?

70 milyonluk Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi bu yıl tam bilete isabet etti. 31 Aralık 2018 tarihinde yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi biletini teslim edip ikramiyesini almak için hala başvuru yapmadı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre para şu an Kadıköy'deki Milli Piyango şubesine teslim edildi ve talihlisini bekliyor.

Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayiisinin sattığı biletin numarası 7615536. Peki ya ikramiyeyi henüz almayan gizli milyonerin kaybı ne? Daha doğrusu milyoner olduğunun farkında mı sorusu da sorulabilir. Ama biz işin ekonomik tarafına bakalım.

FAİZ

Eğer bu milyoner parasını vadeli mevduat hesabına yatırsaydı. Şu yüksek faiz ortamında 70 milyon TL için iki ayda faizden 1 milyon TL'yi aşkın para kazanabilirdi.

DOLAR

Eğer talihli ikramiyenin kendisine isabet ettiği gün 70 milyon TL'si ile dolar alsaydı elinde 13 milyon 565 bin Amerikan Doları olacaktı. Bu para bugünün kuru ile (5.43) 73 milyon 662 bin Türk Lirası yapıyor.

ALTIN

Milyonerin ikramiyesinin tamamı ile Cumhuriyet Altını aldığını varsayalım. 2 Ocak tarihinde 70 milyon TL ile 47 bin 978 tane tam Cumhuriyet Altını alabilirdi. 47 bin 978 Cumhuriyet altını 7 Mart 2019 tarihi (bugün) itibariyle 72 milyon 494 bin 859 TL yapıyor.