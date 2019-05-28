Minik Alperen’den acı haber!

Kaza, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. H.B.B. yönetimindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs, iddiaya göre kaldırımdan bir anda yola fırlayan Alperen Akgül’e çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından darbe alan küçük çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Alperen Akgül, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen Akgül’ün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri minibüs sürücüsü H.B.B.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA