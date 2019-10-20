MSB açıkladı: Yakından takip ediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD´li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Resulayn´a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG´li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00´den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir” denildi.” (DHA)