MSÜ başvuruları için son gün geliyor! Milli Savunma Üniversitesi şartları neler? Nasıl başvurulur?

MSÜ başvuruları için zaman daralıyor. MSÜ başvuruları ne zaman bitecek sorusu başvurularını henüz tamamlamayanlar tarafından merakla araştırılıyor. MSÜ başvuruları için kritik döneme girildi başvurular için sayılı günler kaldı. Peki MSÜ başvurularını kimler yapabilir, MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN GELİYOR!

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ başvurularının son günü belli oldu. Başvurular için son gün ise 27 Şubat. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecek. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine erişebilirsiniz…

MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2019-MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

2019 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başlangıç Tarihi : 16.01.2019 18:00

Bitiş Tarihi : 27.02.2019 23:59

Sınav Ücreti: 96TL

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.