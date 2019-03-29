Muğla CHP Belediye Başkan adayı Osman Gürün kimdir?

Osman Gürün, ilk kez 1999 yılında CHP Muğla Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Ardından 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de galip gelerek belediye başkanlığı görevini sürdürmüştür. Gürün, ortopedi ve travmatoloji alanlarında uzmandır.

OSMAN GÜRÜN KİMDİR?

Osman Gürün (d. 1948), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve tıp doktoru. Orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1972 yılında mezun oldu, 1976 yılında da ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Muğla SSK Hastanesi’ne tayin oldu. 1996 yılında SSK Hastanesi’nden ayrılarak, Özel Yücelen Hastanesi’nde göreve başladı.

3 dönem Muğla Tabip Odası başkanlığı yapan Osman Gürün, 1997 yılında emekli oldu. 1999 Türkiye yerel seçimlerinde % 37 oy alarak CHP’den Muğla belediye başkanı seçildi. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde % 43 oy ve 2009 Türkiye yerel seçimlerinde ise % 46 oy alarak belediye başkanı seçildi ve belediye başkanı olarak görevini 31 Mart 2014’e kadar sürdürdü.

2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçimi kazanarak Muğla’nın ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. Gürün meslektaşı olan Gülsüm Gürün ile evli ve üniversite mezunu iki çocuk babasıdır.