Muğla Kurban Bayramı namazı vakti 2019: Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bayram namazı ile başlayacak ve dört gün kutlanacak. Bayram namazı erkeklere farz kılınmıştır bu nedenle erkekler bayram sabahında cemaatle bayram namazını kılmaya özen göstermelidirler. Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti bayram namazından sonra gerçekleştirilir. İşte Muğla ve il il bayram namazı saatleri…

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:55

İL İL İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAMDA ET TÜKETİMİNE DİKKAT!

İHA’da yer alan habere göre, Diyetisyen Gamze Uğraç, kırmızı etin yararlarını anlatırken, fazla tüketilmesi durumun ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar hakkında da açıklamalar yaptı. Diyetisyen Uğraç, ayrıca etin pişirilmesi ve hangi gıdalar ile tüketilmesi gerektiği konularında bilgi verdi.

Kırmızı etin yararlarının yanı sıra fazla tüketiminde ortaya çıkacak rahatsızlıklara değinen Diyetisyen Uğraç, “Bayramlar tüm aile bireylerini, dostları bir araya getiren, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu mutlu ve keyifli günlerdir. Kurban Bayramı'nın yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimiyle bunun yanı sıra tatlılar ve böreklerin tüketim miktarı ve sıklığı artmaktadır. Kırmızı etler proteince zengin besinlerdir. Ayrıca demir, çinko, selenyum gibi mineralleri ve B1, B6, B12 ve D gibi vitamin gruplarını da içermektedir. Ayrıca kırmızı etler yağ asidi yüksek ve kolesterol içeriği yüksek besinlerdir. Bu nedenle hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, mide rahatsızlığı olan bireylerin ve yaşlıların et tüketirken dikkatli olması lazım” şeklinde konuştu.

Bayram sofralarında aşırı yemekten kaçınılması ve yemekleri hazırlarken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Uğraç, “Kurban Bayramı'nda, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bayram dönemlerinde hem bazı küçük ama etkili beslenme önlemleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bayram ikramlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Kavurmanın içine ilave yağ koymamak, et kestiğimiz tahtalarda çiğ sebze doğramamak, et yemeğinin yanına pilav, tatlı, börek yerine salata, bulgur pilavı ya da esmer pirinç eklemek bu önlemlerden bazılarıdır” dedi.