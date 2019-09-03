Muharrem ayı başladı! Aşure günü ne zamana denk geliyor?

Hicri takvimde yılbaşı olarak görülen Muharrem ayı başlangıcı ile aşure günü daha yaklaşmış oldu . Ayrıca bu ayda Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Peki Muharrem ayı ne zaman, aşure günü hangi gün?

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2019 Muharrem ayı 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başladı.

2019 AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü 9 Eylül Pazartesi.

AŞURE GÜNÜ'NÜ ÖNEMLİ KILAN OLAYLAR

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)

Hz. Âişe'nin belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.