MÜSİAD Genel Başkanı da Jet Fadıl mağduruymuş!

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 bin 443 yıla kadar hapsi istenen Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanması devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19'uncu celsesi görülen davaya gelen mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, amcası iş insanı Osman Kaan ve amcasının eşi Nebahat Kaan yer aldı.

FADIL’A 750 BİN LİRA VERMİŞ!

İfade veren Abdurrahman Kaan, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 18 adet devre mülk aldığını ve karşılığında Fadıl Akgündüz’e 750 bin TL verdiğini söyledi. Herhangi bir kira bedeli almadığını belirten Kaan, zararının giderilmesini isteyerek Akgündüz’den şikayetçi olduğunu söyledi.

AMCASI VE YENGESİ DE 1 MİLYON KAPTIRMIŞ!

Osman Kaan ve Nebahat Kaan da, aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek Akgündüz’den şikayetçi olduklarını söyledi.Fadıl Akgündüz’ün sanık sandalyesinde hazır bulunduğu duruşmada diğer mağdurların da ifadeleri alındı.

AKGÜNDÜZ: YATIRIMCI BULMAM GEREK YASAĞIMI KALDIRIN

Duruşmada savunma yapan Fadıl Akgündüz ise “Türkiye’nin ekonomiz bozuk. Bu nedenle Türk yatırımcı bulamıyorum. Projeyi tamamlamak adına yabancı yatırımcılarla görüşebilmem için yurt dışına çıkmam gerekiyor. Bu nedenle yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

” BU LAFLA OLACAK BİR ŞEY DEĞİL”

Akgündüz’ün yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebine ilişkin mahkeme başkanı “Bu şekilde soyut olmaz. Yasağının kaldırılmasını istiyorsan somut yatırım tekliflerini mahkemeye sun da heyet incelesin. Ne kadar ciddiymiş… Bu öyle lafla olacak birşey değil.” diyerek talebi reddetti.

Duruşma ileri bir tarihe erteledi.