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Mustafa Varank’tan Eren Erdem hakkında suç duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Varank'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Erdem'in 1 Kasım'da yaptığı basın açıklaması sırasında Varank'ı hedef alarak ”kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü.

Can ÖZÇELİK
17:45 -
Haberler Gündem
Mustafa Varank’tan Eren Erdem hakkında suç duyurusu

Dilekçede, Eren Erdem'in “Bakan Varank savcıya talimat veriyor. Gizli tanığa bir gazeteci gönderiyor. Bana yönelik soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi hazırlatıp altına imza attırıyorlar. Kumpas kuruluyor” sözlerine yer verilerek bu iddianın asılsız olduğu öne sürüldü.

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Varank'ın avukatı tarafından savcılığa verilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Eren Erdem'in iddia etiği gibi müvekkilimin bahsi geçen olay ile hiçbir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Hal böyleyken Eren Erdem'in eylemi tümüyle hakaret ve iftira suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Müvekkilimin hukuka aykırı herhangi bir eylemi veya talimatı olamaz. Bu şekilde bir itham sadece müvekkilime değil temsil ettiği, hizmet ettiği millete-devlete saygısızlıktır.”

Son güncelleme: 17:50 04.11.2019
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