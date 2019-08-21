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Nagihan Alçı’nın, Süleyman Soylu’ya sorduğu o soru gündem oldu

Bir televizyon kanalının programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı. Soylu, 3 ilin kayyum atanmasıyla ilgili olarak Nagehan Alçı'nın "Daha önceki İçişleri bakanlarının bu konuda yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek "bu biraz tahrik edici bir soru" yanıtını verdi.

00:15 -
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Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu ‘Türkiye’nin Nabzı’ programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı.

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Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı’nın “Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine Süleyman Soylu gülerek, “Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor” yanıtını verdi.

Nagehan Alçı ile Süleyman Soylu’nun programdaki diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Son güncelleme: android-time 00:16 21.08.2019
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