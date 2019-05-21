Namaz vakitleri 2019: Bugün akşam ve yatsı namazı saat kaçta?

Namaz, İslam’da dinin direği olarak kabul edilmektedir. Milyonlarca mümin bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu ayda ezan saatlerini yakından takip ediyor. Namaz ve oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Siz de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerini aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.
ANKARA NAMAZ VAKTİ
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ
İZMİR NAMAZ VAKTİ
ANTALYA NAMAZ VAKTİ
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.