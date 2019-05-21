Namaz vakitleri 2019: Bugün akşam ve yatsı namazı saat kaçta?

Namaz, İslam’da dinin direği olarak kabul edilmektedir. Milyonlarca mümin bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu ayda ezan saatlerini yakından takip ediyor. Namaz ve oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Siz de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerini aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA NAMAZ VAKTİ

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ

İZMİR NAMAZ VAKTİ

ANTALYA NAMAZ VAKTİ