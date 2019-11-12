Nöbetten dönen hemşire kazada can verdi

Kkaza, saat 10.00 sırasında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Üç ay önce Bucak Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı.
YAMACA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI
Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. (İHA)