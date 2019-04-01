O afişler kaldırıldı

‘TEŞEKKÜRLER İSTANBUL’ PANKARTLARI ASILDI

İstanbul’da seçimin kazananı kesinleşmeden AKP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım kazanmış gibi manipülasyona başladı.

AKP’liler İBB eliyle Binali Yıldırım’ın pankartlarını İstanbul’da çeşitli yerle asmaya başladı. İmamoğlu, İBB tarafından asılan pankartların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak Binali Yıldırım’ı uyardı.

Pankart operasyonunu kınadığını söyleyen İmamoğlu, “Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum.” dedi.

Paylaşımında Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya seslenen İmamoğlu, ‘Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum’ ifadelerini kullandı.

PANKARTLAR KALDIRILDI

İmamoğlu saat 10.00 civarında yaptığı son açıklamada, İstanbul’u karıştıran afiş ve pankartların kaldırıldığını duyurdu.