OGM sözleşmeli pilot alımı ilanı yayınlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru ekranı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanında; Orman Genel Müdürlüğünce 4/B sözleşmeli statüsünde 4 helikopter pilotu istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi…

OGM PİLOT İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular, Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 07.10.2019 tarihi saat 09.00'da başlayıp 14.10.2019 tarihi saat 16.00'da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

SHGM. TARAFINDAN ONAYLI PİLOT LİSANSI VEYA KARA HAVACILIK OKULU MEZUNİYET DİPLOMASI OLMALI

EN AZ 1500 SAAT HELİKOPTER UÇUŞU OLMALI

YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN ONAYLI SAĞLIK SERTİFİKASI (CLASS 1) OLMALI

EN AZ LEVEL 4 İNGİLİZCE BİLGİSİ ( İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL HERHANGİ BİR SINAV NOTU) OLMALI

EN FAZLA 55 YAŞINDA (56 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ) OLMAK.