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Öğrenci servisi buzlanan yolda devrildi: 12 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 11 öğrenci ile şoför yaralandı.

android-time 10:39
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Öğrenci servisi buzlanan yolda devrildi: 12 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 11 öğrenci ile şoför yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yerkesik Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezindeki okullara lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Savran yönetimindeki 48 S 0232 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüs şoförü Savran ile 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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