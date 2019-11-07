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Öğrencilerden gece yarısı ‘zam’ eylemi

Elazığ’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrenciler yurt ücretlerine 60 TL'lik zam yapıldığını belirterek eylem yaptı. Öğrenciler, zamların geri çekilmesi talebinde bulunurken polis de yurt çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
11:08 -
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Öğrencilerden gece yarısı ‘zam’ eylemi

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde yeni yapılan Fethi Sekin Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretlerine 60 TL zam yapıldığı iddiasıyla yurt bahçesinde eylem yaptı. Yurt binasında bir anda çığlık seslerinin yükseldiği ve su şişelerinin atıldığı eylemde öğrenciler yurt ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi talebinde bulundu. Bölge sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kız yurdu ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Fethi Sekin Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretlerine 60 TL zam yapıldığı iddiasıyla yurt bahçesinde eylem yaptı.

“ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yurt yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında öğrenciler eylemlerine son verdi. Yurt ücretlerine zam yapıldığı iddiasıyla ilgili konuşan yetkililer, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını söyledi.

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