Öğrencilerden gece yarısı ‘zam’ eylemi

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde yeni yapılan Fethi Sekin Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretlerine 60 TL zam yapıldığı iddiasıyla yurt bahçesinde eylem yaptı. Yurt binasında bir anda çığlık seslerinin yükseldiği ve su şişelerinin atıldığı eylemde öğrenciler yurt ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi talebinde bulundu. Bölge sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kız yurdu ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

“ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yurt yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında öğrenciler eylemlerine son verdi. Yurt ücretlerine zam yapıldığı iddiasıyla ilgili konuşan yetkililer, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını söyledi.