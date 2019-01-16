Öğretmeni vuran velinin 18 yıla kadar hapsi istendi

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Aldırmaz’ı silahla vurarak yaralayan öğrenci velisi Celil Ayaz hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Alpaslan Aldırmaz hakkında da öğrencisi H.T.Y’yi darp ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandığı öğrenildi.

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan H.T.Y. isimli öğrenci 7 Kasım 2018'de, dayısı Celil Ayaz'a beden eğitimi öğretmeninin kendisini darp ettiğini söyledi. Okula giden Celil Ayaz, beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Aldırmaz'ı silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli 13 Kasım 2018 günü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.T.Y. isimli öğrencinin beden eğitimi öğretmeninin kendisini darp ettiğini söylemesi üzerine okula giden dayısı şüpheli Celil Ayaz, öğretmene yumruk attı.

MERMİSİ BİTİNCE OKULDAN AYRILDI

Yaşanan tartışma üzerine öğrenci velisi Celil Ayaz öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra cebindeki silahı çıkaran Celil Ayaz beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Aldırmaz'a 5-6 kez ateş etti. Sol bacağından yaralanan öğretmen kaçarak okuldaki bir odaya girdi. Öğretmenin peşinden koşan şüpheli ise mermisi bittikten sonra okuldan ayrıldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, şüpheli Celil Ayaz'ın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca şüphelinin “Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Öte yandan Alpaslan Aldırmaz hakkında öğrencisi H.T.Y'yi darp ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandığı öğrenildi.