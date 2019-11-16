Öldürülen IŞİD lideri Bağdadi’nin 25 yakın akrabası gözaltına alındı 4’ü tutuklandı

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü DEAŞ’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda geçen günlerde öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi´nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir’de, 5 kişi Samsun’da, 3 kişi Ordu’da ve 6 kişi de Şanlıurfa’da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, 19’u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği’ne teslim edildi. (DHA)