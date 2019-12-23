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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (23.12.2019)

On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi saat 21.15'te Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler merakla 23 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 23 Aralık On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

18:51 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (23.12.2019)

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Vatandaşlar MPİ'nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı izleyebiliyor.

23 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)
ödenmektedir.

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